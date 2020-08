Les meilleurs courtiers en ligne pour 2020 Visiter eToro 75% des comptes CFD de détail perdent de l'argent X

est un courtier en ligne parmi les plus populaires au monde. Il est rĂ©putĂ© comme l’un des meilleur brokers pour le trading des crypto-monnaies et le. Lesle citent aussi comme un excellent broker pour trader les marchĂ©s financiers.

Dans cet article sous forme d’avis eToro, nous allons passer en revue les caractĂ©ristiques du eToro trading en dĂ©tail. De quoi vous faire votre propre opinion sur eToro, tout en profitant notre expĂ©rience.

Qui est eToro ?

Commençons cet avis eToro par un tour d’horizon de la plateforme et de ses principales caractĂ©ristiques.

Un courtier présent et régulé mondialement

Le courtier en ligne eToro a été lancé en 2007, et est depuis devenu un acteur majeur des marchés financier dans le monde. Le broker est basé à Chypre, mais dispose aussi de bureaux au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie.

Il rassure ainsi par une présence internationale et une solide régulation par la CySEC pour les traders européens, mais aussi par la FCA au Royaume-Uni et l’ASIC en Australie.

Des outils de trading performants

La plateforme eToro a connu une évolution fulgurante depuis sa création, rajoutant des outils de plus en plus avancés qui ont attiré des millions d’utilisateurs. Aujourd’hui à la pointe de la technologie, eToro trading est devenu très sécurisant et très conviviale à la fois.

En effet, eToro s’est orientée vers la facilitation du trading en ligne pour les débutants, notamment avec une plateforme eToro très facile à utiliser et des outils comme le CopyTrader et les CopyPortfolios, des offres avancées de trading social, qui font d’eToro un excellent choix pour débuter le trading. Il est le leader mondial des réseaux de trading social (eToro CopyTrading) avec plusieurs millions d’utilisateurs inscrits.

Une large gamme de marchés et de produits financiers

De plus, eToro permet le trading d’un grand nombre de marchĂ©s financiers, dont des actions (CDF), des indices boursiers, des paires de devises, des matières premières, des crypto-monnaies (eToro Bitcoin et d’autres), ainsi que des ETF.

Le trading d’actions Ă 0 commission, et la possibilitĂ© d’acheter des actions et des crypto-monnaie physiques, en plus de les trader en CFD, attirent Ă©galement beaucoup de traders, mĂŞme expĂ©rimentĂ©s.

eToro propose Ă©galement un portefeuille pour stocker des crypto-monnaies, le wallet eToro X.

Un service d’adhĂ©sion premium

Enfin, le Club eToro propose une large gamme de services et d’outils aux clients en fonction de leur niveau d’adhésion afin d’améliorer leur expérience de trading.

Les services supplémentaires comprennent un gestionnaire de compte dédié, des lignes de crédit, des analyses de marché, la suppression de certains frais, etc.

eToro, pour qui ?

À notre avis eToro est une plateforme tous publiques. Elle convient non seulement aux traders avancés mais aussi aux traders débutants. En effet, eToro dispose d’une plateforme de trading facile à utiliser et de frais très bas.

Une plateforme idéale pour les traders novices

Le courtier en ligne eToro convient à tous les profils de traders. Mais à notre avis eToro est particulièrement un excellent choix pour les traders débutants. En effet, la facilité d’utilisation et la convivialité aident les traders novices à comprendre le trading et commencer en toute sécurité sur un compte trading eToro virtuel.

Les offres de eToro Copy Trading permettent en plus aux traders débutants de copier les investissements des meilleurs traders d’eToro. C’est de plus un excellent moyen de démarrer et apprendre le trading en copiant des traders expérimentés et éviter les erreurs des débutants.

Un broker également fait pour les traders confirmés

Dans le même temps, les traders expérimentés peuvent trader dans de très bonnes conditions, avec des frais très bas. En plus, les meilleurs traders copiés reçoivent une rémunération supplémentaire.

Le trading eToro convient donc très bien aux traders débutants, comme aux traders expérimentés.

Caractéristiques uniques de eToro

Le courtier eToro présente des caractéristiques uniques, qui font de lui l’un des meilleurs brokers pour trader sur les marchés financiers et les avis eToro en attestent.

Le trading social sur eToro (eToro Copy Trading)

eToro est le leader mondial du trading social grâce à ses offres CopyTrader et CopyPortfolios. Les traders peuvent ainsi trouver et copier les investissements des meilleurs traders d’eToro, et toute simplicités et sans frais supplémentaires.

Le copy trading eToro est également collaboratif. En effet, les traders peuvent discuter et échanger sur leurs stratégies de trading et apprendre plus facilement à évoluer sur les marchés financiers.

Enfin, les traders expérimentés copiés sont rémunérés par eToro pour leurs performances.

Le trading actions et crypto-monnaies en physique et CFD

Chez eToro, vous avez la possibilitĂ© sur la mĂŞme plateforme d’acheter des actions et des crypto-monnaies (eToro Bitcoin, eToro XRP…) en physique, ou de trader en CFD.

Si vous achetez des actions ou des crypto-monnaies sans effet de levier, vous les achetez en physique à votre nom. Cependant, si vous achetez ces produits avec effet de levier, ou vous les vendez à découvert, vous basculerez automatiquement sur les CFD.

0% commission sur les actions et ETF

Le trading des actions et ETF physiques se fait sans aucune commission. eToro est ainsi l’un des meilleurs courtiers pour trader les actions et les crypto-monnaies. Vous pourrez en effet commencer à investir dans les produits financiers de votre choix sans risque élevé de dépenser des sommes importantes.

Plateforme de trading facile Ă utiliser

eToro se souciant de rendre le trading le plus accessible possible, ils ont mis au point une plateforme de trading pour débutant très facile à prendre en main et à utiliser au quotidien.

Néanmoins, elle reste très complète et offre des centaines d’indicateurs et des outils eToro trading qui en font une plateforme aussi adaptée aux traders plus expérimentés.

Plateformes de trading sur eToro

eToro propose une plateforme de trading web unique, ainsi qu’une application de trading sur mobile. Voici notre avis eToro sur les plateformes proposées par le courtier en ligne.

La plateforme eToro

eToro propose une plateforme de trading en ligne conviviale et bien conçue. La plateforme eToro est disponible dans de nombreuses langues, dont le français.

Grâce à son design épuré et à ses excellentes fonctions, eToro a fait un excellent travail en combinant un bon design et une bonne fonctionnalité. Les menus et les boutons sont là où vous vous attendez à les trouver, tout est correctement libellé et la palette de couleurs est agréable.

La recherche d’instruments financiers intĂ©grĂ©e est prĂ©dictive et facile Ă utiliser. Tapez simplement le nom d’une entreprise ou d’un instrument financier et vous pouvez le trouver rapidement, vous pourrez ensuite voir les informations le concernant ou ouvrir une position de trading. Vous avez notamment la possibilitĂ© d’ajouter vos instruments prĂ©fĂ©rĂ©s Ă une liste de favoris et les retrouver très rapidement.

Le passage d’ordres est Ă©galement simplifiĂ©. Vous pouvez utiliser les types d’ordres suivants : au marchĂ©, limite, stop, stop-loss, stop-loss suiveur.

Vous pouvez facilement dĂ©finir des alertes et des notifications de prix. La fonction d’alerte d’eToro vous permet de savoir quand un actif atteint un objectif de prix, et vous recevez Ă©galement une notification lorsque votre ordre est exĂ©cutĂ©.

La plateforme eToro vous permet également de facilement suivre votre portefeuille en temps réel. Vous pouvez notamment décider de la manière dont vous souhaitez voir les rapports de votre portefeuille : une liste de vos actifs ou un eToro graphique circulaire montrant votre portefeuille actuel.

Application de trading eToro

La plateforme mobile d’eToro est bien conçue et intuitive, facilitant son utilisation mĂŞme pour un dĂ©butant. L’application eToro trading est disponible gratuitement pour iOS et Android. Elle est disponible dans les mĂŞmes 21 langues que la plateforme de trading web.

La plateforme mobile a les mĂŞmes grandes fonctionnalitĂ©s que la plateforme web. Elle utilise des fonctions intuitives spĂ©cifiques au mobile, telles que les notifications “push”. Par exemple, vous pouvez glisser Ă gauche et Ă droite dans votre portefeuille pour accĂ©der aux eToro graphiques ou ouvrir une nouvelle transaction.

C’est également la meilleure application de trading social, avec l’offre eToro CopyTrader, qui permet de copier les meilleurs traders chez eToro.

L’application de trading eToro vous permet donc de complètement garder le contrôle de votre trading en déplacement.

Produits financiers disponibles sur eToro

eToro propose à ses clients de trader plus de 2200 instruments financiers, dont des actions, des indices, des devises, des matières premières, des crypto-monnaies et des ETF. Mais aussi des offres spécifiques comme CopyTrader et CopyPortfolio.

Actions sur eToro

Chez eToro, vous trouverez plus de 2000 actions réparties dans plusieurs places financières à travers le monde, ainsi que dans divers secteurs d’activité pour investir en bourse.

Cela comprend les multinationales américaines, ainsi que des mid caps (à capitalisation boursière moyenne) et small caps (petite capitalisation). Vous trouverez également des actions à acheter cotées à la bourse de Paris, Francfort, Londres, Bruxelles, Hong Kong et d’autres.

Parmi les actions figurent :

Google,

Amazon,

Facebook,

Apple,

Netflix,

Airbus,

BNP Paribas,

EDF,

Bouygues

et bien d’autres.

ETF sur eToro

Les ETF proposés sont au nombre de 151, représentant divers marchés (actions, devises, matières premières, obligations) et diverses régions du monde.

On trouve également divers fournisseurs d’ETF comme iShares, Vanguard ou Invesco.

eToro et les devises

eToro propose le trading de 47 paires de devises forex. Cela comprend des paires de devises majeures, mineures et exotiques Ă trader.

Le trading eToro comprend le trading de devises dont :

EUR,

USD,

GBP,

JPY,

CHF,

AUD,

NZD,

CAD

et d’autres.

Indices boursiers sur eToro

Les traders peuvent choisir parmi 13 indices boursiers dans les économies américaine, européenne et asiatique. Les indices boursiers comprennent les majors américains :

S&P 500 (SPX500),

Dow Jones (DJ30),

Nasdaq (NSDQ100),

ainsi que d’autres marchés internationaux, comme :

le CAC 40 (FRA40),

le DAX 30 (GER30),

le FTSE 100 (UK100),

le Nikkei (JPN225)

et d’autres encore.

L’indice du Dollar (USDOLLAR) est également disponible.

Matières premières sur la plateformes

Les clients d’eToro ont accès au trading de 19 matières premières. On y trouve ainsi :

Des mĂ©taux comme l’or, argent, cuivre, aluminium, platine et palladium

Les énergies telles que le pétrole et le gaz naturel

Des produits agricoles sont également disponibles comme le blé, le sucre et le cacao, ainsi que le coton.

Crypto-monnaies disponibles

Il existe une large sélection d’eToro cours cryptos populaires comprenant :

Bitcoin,

Ethereum,

Litecoin,

Dash,

XRP,

Cardano,

IOTA,

Stellar,

EOS,

NEO,

TRON,

ZCASH

Tezos.

eToro avis : les frais et commissions

Les frais eToro sont très bas comparés à ceux qu’on peut trouver chez d’autres courtiers en ligne. Dans cette section, nous allons passer en revue les frais de eToro, que ce soit les frais de trading ou les autres frais liés au compte.

Voyons donc à tout ce qui concerne eToro frais selon la classe d’actifs, avec des exemples sur les instruments les plus populaires.

NB : Il faut noter que des frais de swap peuvent également être facturés pour les positions maintenues ouvertes durant la nuit (frais au jour le jour) et le weekend.

eToro frais CFD actions et ETF

Tout d’abord, notez que l’achat au comptant d’actions et ETF physiques engendre 0 commission. Toutefois, le trading de CFD pour bénéficier de l’effet de levier ou de la vente à découvert des actions et ETF engendre une commission de 0,09%. A cela s’ajoute le spread.

Concernant les spreads, ils varient selon les marchés et les actions ciblées. Voici quelques exemples de spreads sur actions et ETF chez eToro :

Action Spread eToro Airbus Group 0.13 point Air Liquide SA 0.31 point BNP Paribas SA 0.076 point Bouygues SA 0.08 point ÉlectricitĂ© de France (EDF) 0.024 point La Française Des Jeux (FDJ) 0.09 point Total SA 0.063 point Vinci SA 0.36 point Apple 0.75 point Amazon.com 6.34 points Facebook 0.47 point Google 3.51 points Goldman Sachs Group 0.24 point IBM 0.14 point Intel 0.1 point The Coca-Cola 0.05 point McDonald’s 0.61 point Microsoft 0.48 point Netflix 1.07 point Tesla Motors 4.8 points Twitter 0.04 point Uber Technologies 0.04 point

Frais eToro sur les indices

Les eToro frais sur indices boursiers varient selon les marchés et dans le temps. Voici quelques exemples de spreads eToro sur les principaux indices internationaux :

Indice boursier Spread eToro S&P 500 0.75 point NASDAQ 100 2.4 points Dow Jones 6 points CAC 40 1 point DAX 30 2 points FTSE 100 1.5 point EURO STOXX 50 3 points Nikkei 225 10 points China A50 12 points Hang Seng Index  7 points

eToro frais sur les devises

Les frais eToro trading forex varient selon les paires de négociées, et sont globalement compris entre 1 et 7 pips. Les spreads peuvent être plus élevés pour certaines paires de devises exotiques.

Paire de devises Commission EURUSD 3 pips GBPUSD 4 pips USDJPY 2 pips AUDUSD 1 pip NZDUSD 5 pips USDCAD 3 pips USDCHF 3 pips

Frais eToro sur les matières premières

Les frais eToro sur les matières premières varient selon le produit négocié. Voici quelques exemples des spreads eToro sur les matières premières :

Matière première Commission Or 45 pips Argent 5 pips Pétrole 5 pips Gaz Naturel 10 pips Cuivre 2 pips Aluminium 700 pips Platine 35 pips Palladium 20000 pips Blé 100 pips Sucre 8 pips Cacao 650 pips Coton 1200 pips

eToro frais sur les crypto-monnaies

Le trading des crypto-monnaies chez eToro est très populaire, notamment grâce à des frais très bas.

Comme les crypto-monnaies sont volatiles, les spreads eToro sont exprimés en pourcentages. L’équivalent en point est donné entre parenthèses.

Crypto monnaie Commission eToro Bitcoin 5% (environ 81 points) Ethereum 1.9% (6 points) Bitcoin Cash 1.9% (5 points) XRP 2,45% (0.0055 point) Dash 2.9% (2.3 points) Litecoin 1.9% (1 point) Ethereum Classic 1.9% (0.13 point) Stellar 2.45% (0.0023 point) EOS 2.9% (0.08 point)

Frais eToro liés au compte

En plus des eToro frais liés au trading ci-dessus, comme les spreads et les swaps, le broker peut également prélever quelques autres frais liés au compte.

L’ouverture de compte et les dépôts chez eToro sont totalement gratuits, quel que soit le mode de paiement choisi. Cependant, les retraits sont sujets à des frais fixes de 5 dollars par retrait. Accéder au niveau d’adhésion Platinum au Club eToro (solde de 25 000 USD) permet de supprimer les frais de retrait.

Des frais d’inactivité peuvent également être appliqués sur les comptes inactifs. eToro charge 10 dollars par mois après 1 an d’inactivité du compte.

Voici un récapitulatif des frais eToro liés au compte :

Type de frais Montant Frais d’ouverture de compte Gratuit Frais de retrait Compte standard : 5 dollars / transaction

Compte Platinum : gratuit Frais de dĂ©pĂ´t Gratuit Frais d’inactivitĂ© 10 dollars / mois après un an DĂ©pĂ´t minimum 200 dollars

Les types de comptes sur eToro

Les comptes proposés par eToro sont le compte démo eToro (ou compte virtuel) et le compte réel. Il existe également un compte pro pour les traders les plus expérimentés. Voici notre avis eToro concernant les comptes proposés.

Compte virtuel eToro

La plupart des traders souhaitent pouvoir tester la plateforme eToro gratuitement avant de dĂ©poser des fonds et commencer Ă rĂ©ellement trader. Grâce Ă eToro demo, c’est possible !

Bien que le dépôt minimum requis de 200 dollars pour commencer à trader n’est pas très élevé, il est plus rassurant de pouvoir ouvrir un compte démo totalement gratuitement et tester la plateforme avec des fonds virtuels. Avec le compte virtuel, vous pouvez ainsi vous familiariser avec la plateforme eToro et vous entraîner sans risquer de perdre votre argent.

En effet, lorsque vous ouvrez un compte de dĂ©mo eToro, vous recevez des fonds virtuels de 100 000 dollars. Le compte dĂ©mo est disponible pour les traders sur ordinateur et sur mobiles via son application, afin que vous puissiez l’essayer dans toutes les conditions rĂ©elles.

Compte réel eToro

Un compte de trading eToro réel est le compte de trading utilisé avec vos fonds pour négocier sur les marchés financiers. Ouvrir un compte de trading réel chez eToro est très simple, comme nous le verrons plus bas.

Pour déposer des fonds, vous devez toutefois fournir des informations complémentaires sur votre identité et répondre à quelques questions sur votre expérience sur les marchés financiers.

Un dépôt minimum de 200 dollars est requis pour commencer à trader, ce qui en fait l’un des meilleurs choix pour les personnes qui débutent le trading

Compte professionnel eToro

Le compte de trading eToro pro est dĂ©diĂ© aux traders avancĂ©s, capables de justifier d’une certaine expĂ©rience dans la finance et le trading. Avec un compte pro, les traders peuvent profiter d’un effet de levier allant jusqu’Ă 1:400, contre 1:30 pour un compte rĂ©el standard.

Pour devenir un trader professionnel, vous devez apporter la preuve d’une expĂ©rience significative de trading au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e. Si vous disposez d’une expertise financière professionnelle d’un an, vous pouvez Ă©galement demander un compte professionnel.

Les méthodes de paiement, dépôt et retrait disponibles sur eToro

Diverses méthodes de paiement sont disponibles pour faire un dépôt sur votre compte de trading eToro. Tous les dépôts sont gratuits, quelle que soit la méthode de paiement, et instantanés sauf pour les virements bancaires qui peuvent prendre 3 à 5 jours.

Voici la liste exhaustive des méthodes de paiement disponibles pour réaliser un dépôt chez eToro :

Carte de crédit/débit

Virement bancaire

PayPal

Skrill

Neteller

RapidTransfert

UnionPay

Comment ouvrir un compte sur eToro ? Tutoriel

Tout comme il est facile de trader sur eToro, il est très facile et rapide d’ouvrir un compte de trading eToro. Nous allons maintenant présenter les types de comptes eToro, puis les étapes à suivre pour ouvrir un compte.

Les étapes pour s’inscrire sur eToro

Rendez-vous sur le site d’eToro pour commencer l’inscription puis procéder à eToro connexion, qui ne prend que quelques minutes.

Renseignez vos identifiants

Une fois sur la page d’inscription, il suffit de remplir les champs des informations personnelles, dont le nom, prénom, mail et numéro de téléphone.

Il faut également choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le nom d’utilisateur sera votre eToro login.

Ensuite il faut cocher l’acceptation des conditions générales et de la politique de confidentialité, puis cliquer sur « Créer un compte ».

VĂ©rifiez votre profil

Cette opération suffit à vous inscrire à eToro et créer votre compte de trading démo. Allez simplement dans eToro connexion et entrez vos identifiants pour vous connecter à la plateforme eToro.

Il faut ensuite compléter le profil en cliquant sur « Compléter profil » et répondre aux questions, ainsi que vérifier votre identité avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Après cela, votre compte réel est prêt à recevoir des fonds pour débuter le trading sur eToro. Le dépôt minimum est de 200 dollars.

Les dépôts et retraits sur eToro

Une fois le compte eToro ouvert, il est très facile de faire des dépôts et des retraits. Les dépôts sont gratuits, mais les retraits coûtent 5 dollars par opération. Les demandes sont généralement traitées le jour même, mais le délai de paiement effectif va surtout dépendre du moyen choisi.

Faire un dépôt sur eToro

Pour déposer des fonds et alimenter le compte de trading eToro, il suffit de cliquer sur le bouton « Dépôt de fonds » en bas à gauche de la plateforme.

Ensuite, il faut renseigner le montant que l’on veut créditer et la devise. Enfin, il faut sélectionner le mode de paiement souhaité et les informations qui y sont liées. Cliquez sur « Soumettre » pour finaliser l’opération.

Le trading social sur eToro

eToro est le leader mondial du trading social. Les traders peuvent ainsi copier les positions et les investissements des meilleurs et plus profitables traders d’eToro grâce aux services CopyTrading et CopyPortfolio.

Cela est particulièrement intĂ©ressant pour les traders dĂ©butants, qui peuvent apprendre le trading tout en Ă©vitant les erreurs de dĂ©butant, profitant immĂ©diatement de l’expĂ©rience de traders avancĂ©s. Cela permet de plus aux traders expĂ©rimentĂ©s et copiĂ©s d’ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©s par eToro.

Découvrez ci-dessous plus de détails sur ces deux fonctionnalités exclusives.

CopyTrader

CopyTrader est un service eToro qui permet aux traders débutants (ou plus expérimentés) de copier d’autres traders qui enregistrent des gains conséquents et réguliers. Le service a fait d’eToro le leader mondial du trading social.

CopyTrader, la fonctionnalité la plus populaire d’eToro, vous permet en effet de voir ce que font de vrais traders en temps réel et de copier automatiquement leurs investissements. Les avis eToro sont sans conteste, le CopyTrader eToro est un must pour se lancer. Cela permet à tout trader, même débutant, de trader comme un trader expérimenté et gagnant.

Que vous soyez un débutant apprenant les bases du trading ou que vous n’ayez tout simplement pas le temps de suivre les marchés au quotidien, CopyTrader vous permet de facilement tirer parti de l’expertise des autres traders.

Le service CopyTrader est encore plus intéressant du fait que vous avez les meilleurs traders de eToro à votre service, sans aucun frais de gestion, ni aucun frais supplémentaire que les frais de trading habituels.

De leur côté, les traders copiés sont payés directement par eToro dans le cadre du programme Popular Investor.

eToro ne s’arrête pas à la copie automatique des traders. En effet, la communauté de traders peut échanger et communiquer via la plateforme eToro, améliorant l’expérience et l’apprentissage de trading.

CopyPortfolios

CopyPortfolios est un autre service de trading et de gestion de portefeuille d’eToro. Investir dans les CopyPortfolios permet de copier automatiquement plusieurs marchés ou traders en se fondant sur une stratégie d’investissement prédéterminée.

Le PDG et fondateur d’eToro, Yoni Assia, a dit de CopyPortfolio que « c’est comme si des milliers de traders travaillent pour vous ! ».

Il existe deux types de CopyPortfolios :

Top Trader Portfolios  : C’est un ensemble de CopyPortfolios qui permet de copier un groupe déterminé parmi les meilleurs traders de la communauté eToro.

 : C’est un ensemble de CopyPortfolios qui permet de copier un groupe déterminé parmi les meilleurs traders de la communauté eToro. Market Portfolios : L’outil rassemble des actions CFD, des matières premières, des devises ou des ETF au sein d’une stratégie de marché choisie.

Un Top Trader Portfolio est fondé sur un portefeuille composé de traders uniquement. Chaque trader copié dans le cadre du portefeuille est sélectionné en fonction de la stratégie du CopyPortfolio.

Par exemple, un CopyPortfolio qui vise Ă inclure uniquement des investisseurs en actions Ă long terme aux excellentes performances, choisira ces investisseurs en fonction de leurs performances, avec une attribution d’actions considĂ©rable dans le cadre de leur portefeuille.

D’autre part, un Market Portfolio comprend uniquement des actifs financiers et aucun trader. Ainsi son portefeuille peut ĂŞtre composĂ© d’actions, d’ETF, d’indices, de matières premières ou de devises.

Le wallet eToro x

Après être devenu un acteur majeur du trading de crypto-monnaies, eToro a lancé son portefeuille crypto eToro X, où il est donc possible de stocker des crypto-monnaies, achetée chez eToro ou ailleurs.

Le hot wallet eToro X est très rapidement devenu l’un des meilleurs moyens de stocker ses crypto-monnaies et reçoit de nombreux avis eToro favorables.

Les investisseurs peuvent ainsi transfĂ©rer en quelques clics les crypto-monnaies achetĂ©es sur la plateforme eToro trading et les stocker en toute sĂ©curitĂ©. Le eToro wallet permet Ă©galement de transfĂ©rer les crypto-monnaies (Bitcoin, XRP…) et effectuer des paiements.

L’application portefeuille crypto eToro X est disponible gratuitement sur Android et iOS.

Le service client eToro

Le service client eToro est excellent et les avis eToro en attestent régulièrement. Vous pouvez les joindre via divers moyens et obtenir des réponses rapides et pertinentes. Le service client est toutefois fermé le weekend.

Vous pouvez contacter le service client d’eToro via un chat en direct et un système de tickets en ligne oĂą vous obtiendrez une rĂ©ponse par e-mail.

Le service client d’eToro est disponible dans les 21 langues proposĂ©es par les plateformes de trading web et mobile, dont le français.

Le service d’aide d’eToro est complété par un Centre d’aide avec des questions posées fréquemment très fourni qui peut être d’un grand secours lorsqu’on a une question sur eToro.

La sécurité sur eToro

Intéressons-nous dans cette section à la sécurité du broker eToro, notamment en étudiant sa régulation.

Avis eToro : un broker sécurisé ?

eToro exploite trois entitĂ©s juridiques et sert ses clients en fonction de leur rĂ©sidence. Cela est important car l’entitĂ© Ă laquelle vous appartenez dĂ©finit le montant de la protection que vous obtenez.

Le courtier eToro est rĂ©gulĂ© par trois entitĂ©s : la CySEC, la FCA et l’ASIC. Cette solide rĂ©glementation contribue Ă rassurer les clients sur le fait qu’ils font appel Ă un courtier en ligne rĂ©putĂ© et digne de confiance qui doit se conformer Ă des règles strictes.

eToro et la sécurité en Europe

Les investisseurs européens auront leurs comptes de trading avec eToro (Europe) Limited, qui est réglementé par la CySEC à Chypre. Le montant de la couverture de protection des investissements chez eToro Europe est de 20 000 euros maximum.

eToro (Europe) Ltd. est une société de services financiers agréée et réglementée par la Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) sous la licence n° 109/10.

Le broker eToro offre Ă©galement une protection contre les soldes nĂ©gatifs pour les traders forex et CFD de l’Union europĂ©enne.

eToro et la sécurité au Royaume-Uni

Les citoyens du Royaume-Uni peuvent ouvrir un compte chez eToro (UK) Limited et seront donc protĂ©gĂ©s par la FCA. Si eToro devient insolvable, les clients d’eToro UK peuvent s’attendre Ă ĂŞtre indemnisĂ©s par le montant maximum de 85 000 ÂŁ garanti par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

eToro(UK) Ltd., une société de services financiers agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) sous la licence n° 583263.

eToro et la sécurité en Australie

Les clients australiens sont servis par eToro Australie, qui est rĂ©glementĂ©e par l’ASIC, l’autoritĂ© financière australienne. L’ASIC ne prĂ©voit toutefois aucune protection obligatoire des investisseurs pour un montant prĂ©dĂ©fini.

eToro AUS Capital Pty Ltd., est autorisĂ©e par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Ă fournir des services financiers sous la licence numĂ©ro 491139 relative aux services financiers australiens.

NB : Il n’y a pas de protection des investisseurs pour les cryptos.

Avis eToro : avantages et inconvénients

eToro arnaque ? Certainement pas. Tous les traders ne vont pas partager le même eToro avis sur ses outils et son offre, mais tout le monde peut s’accorder sur le fait qu’eToro n’est pas une arnaque.

Les avis eToro peuvent être très diversifiés, et comportent des avantages, comme des inconvénients. En voici les principaux.

Avis eToro : les avantages

Broker régulé, réputé et bien implanté

DĂ©pĂ´t minimum de 200 dollars

Plateforme intuitive et facile à utiliser, idéale pour les débutants

Spreads et frais de trading très bas

0% de commission sur les actions

Pas de frais cachés

Trading actions en CFD et achat d’actions en physique

Trading crypto-monnaies et achat crypto-monnaies en physique

Grand choix d’instruments financiers

Trading social et collaboratif avec CopyTrader et CopyPortfolios

Excellent service client

Protection contre le solde négatif

Avis eToro : les inconvénients

Manque de centre de recherche et d’analyses (comblé par le trading social)

Manque d’outils de trading avancés

Conclusion : notre avis eToro

Ă€ notre avis eToro a un excellent courtier en ligne. L’ouverture de compte est rapide, facile et transparente. Il comporte Ă©galement des fonctionnalitĂ©s innovantes, comme le trading social. Cela tout en offrant une plateforme de trading eToro très accessible et facile Ă utiliser, mĂŞme pour un novice.

Les frais de trading sont également un point d’attrait, avec des spreads très bas. Enfin, les instruments financiers disponibles sont en grand nombre, et couvrent divers marchés.

Globalement, le trading sur eToro peut ĂŞtre parmi les meilleurs choix Ă faire en termes de courtiers en ligne.

Questions Fréquentes

eToro est-il fiable?

eToro est un courtier en ligne fiable et sĂ©curisĂ©. Il existe depuis 1997 et compte plus de 2 millions de clients. eToro n’est donc pas une arnaque.”

eToro est-il disponible en France ?

eToro n’a pas de bureaux en France, mais offre ses services pour les traders français. Le site eToro est disponible en français, et le service client eToro France répond également en français.

Sur quels appareils eToro est-il disponible ?

La plateforme eToro est disponible sur tous les appareils. En effet, la plateforme est accessible sur un navigateur web à partir d’un ordinateur. L’application mobile permet d’utiliser eToro app sur téléphones iOS et Android.

Est-ce que je paie des taxes sur mes comptes eToro ?

Il n’y a pas de taxes eToro sur les comptes de trading, mais des frais liĂ©s au trading et d’autres frais liĂ©s Ă l’utilisation du compte sont Ă payer. Pour plus de dĂ©tails, rĂ©fĂ©rez-vous Ă la section Frais eToro de cet article.

Combien d’argent puis-je gagner avec eToro ?

Le trading est une activité risquée. Les gains potentiels peuvent fortement varier et dépendent d’un certain nombre de facteurs dont les conditions de marché, la volatilité, les capitaux disponibles et les aptitudes du trader.

eToro propose-t-il un programme d’affiliation (partners) ?

Oui en effet, c’est le programme eToro partners. Il vous permet de devenir membre affiliĂ© et de recevoir des commissions pour toute inscription via votre site. Pour ĂŞtre eToro partner, il faut se rendre sur eToro et remplir un formulaire.

